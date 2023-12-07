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Malkara'da Kredi Kartı Dolandırıcısı Yakalandı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kredi kartı ve bilişim dolandırıcısı T.D.'yi Malkara polisi yakaladı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kredi kartı ve bilişim dolandırıcısı T.D.'yi Malkara polisi yakaladı.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilişim ve kredi kartı dolandırıcılığı suçlarından her yerde aranan T.D. isimli şahsı başarılı bir çalışma sonucu yakaladı. Cezaevinden firar ettiği anlaşılan T.D., Malkara ilçesinde bahse konu adreste gizlediğini öğrenen polis ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada, özellikle son dönemlerde birçok vatandaşı mağdur eden bilişim ve kredi kartı dolandırıcılığı suçunun polis ekiplerince titizlikle ele alındığını belirtip, internet üzerinden yapılan alışverişlerde telefon vasıtasıyla banka ve kredi kartı dolandırıcılıklarına karşı duyarlı olmaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulunarak dikkatli ve bilinçli bulunmalarının önemine vurgu yaptı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Hisarcık Malkara Dolandırıcılık Güvenlik Yakalama Ceza Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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