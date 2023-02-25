Malatya'da ağır hasarlı binada mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından en çok etkilenen iller arasında bulunan Malatya'da 14 katlı ağır hasarlı binada mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından en çok etkilenen iller arasında bulunan Malatya'da 14 katlı ağır hasarlı binada mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından en çok etkilenen iller arasında bulunan Malatya'da binlerce bina yıkılırken on binlerce bina da ağır hasar aldı. Ağır hasarlı olan Bostanbaşı Mahallesinde bulunan 14 katlı bir binada ev sahipleri tarafından kurtarılamayan kedinin bulunduğu öğrenildi. Kedinin kurtarılmasını isteyen çevredeki vatandaşlar durumu Malatya İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Deprem dolayısıyla Malatya'da bulunan Elazığ İtfaiyesi ekipleriyle birlikte olay yerine giden ekipler, merdiven yardımıyla 8'inci katta bulunan kediyi sağ bir şekilde kurtardı.

Kurtarılan kedi, Malatya İtfaiye Daire Başkanlığına getirilerek, sahibinin bulunması için gerekli işlemler başlatıldı. - MALATYA