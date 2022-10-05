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Malatya 3. sayfa haberleri: Fırat Nehri kenarında bıçaklanmış bir kadın bulundu

3. Sayfa Haberleri

Malatya 3. sayfa haberleri: Fırat Nehri kenarında bıçaklanmış bir kadın bulundu

Malatya bölgesinden gelen habere göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kadın, bıçakla yaralanmış halde Fırat Nehri'nin kenarında bulundu.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kadın, bıçakla yaralanmış halde Fırat Nehri'nin kenarında bulundu. Ağır yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik - Halfeti yolunun Kelaynak Üretim Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Yolda yürüyen vatandaşlar, Fırat Nehri kenarında bir kadının yardım çığlıklarını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve vatandaşların yardımıyla sedyeyle ambulansa taşınan kadın, Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin olduğu öne sürülen kadının tedavisi sürüyor. Polis ekipleri, bölgede inceleme çalışması başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fırat Nehri Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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