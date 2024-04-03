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Mahalli İdareler Seçimi Sonrası Yanıltıcı Bilgiler Paylaşan Sosyal Medya Hesaplarına Soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimine ilişkin sosyal medya hesapları yolu ile, kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak suretiyle alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren, halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, suç unsuru taşıyan paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili olarak Re'sen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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