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Mahalleleri internetsiz bırakan şüpheliler yakalandı, 3'ü tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Mahalleleri internetsiz bırakan şüpheliler yakalandı, 3'ü tutuklandı

Mersin'de 4 mahalleden değeri 100 bin lirayı bulan 500 metre uzunluğundaki internet ve telefon kablolarını çalan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı, 3'ü tutuklandı.

Mersin'de 4 mahalleden değeri 100 bin lirayı bulan 500 metre uzunluğundaki internet ve telefon kablolarını çalan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı, 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Tarsus ilçesinde Yeşil, Bahçe, Girne ve Barbaros Mahallelerinde internet ve telefon hatlarının kesildiğini fark eden mahalle sakinlerinin arıza kayıtları üzerine, kontrole giden firma yetkililerinden yer altında ve direklerde bulunan toplamda 500 metre ve 100 bin lira değerindeki kabloların çalındığı ihbarını aldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipleri bölgede 30'a yakın 120 saatlik kamera görüntüsünü inceledi. İncelemede şüphelilerin olayları, kiralık araç ve motosiklet ile gece saatlerinde gerçekleştirdiklerini tespit etti. Harekete geçen ekipler, kiralık araç GPS verileri ile araza kaydı bulunan sokaklar eşleştirilerek sokaklar üzerinde Rögar kapakları altında ve direklerde bulunan kabloları çaldıkları belirlenen Y.A. A.İ, M.Ş.E., ve M.Ç. isimli 4 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerden M.Ş.E. sevk edildiği mahkemece adli kontrol ile serbest kalırken, Y.A., A.İ ve M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tarsus Mersin Bahçe 3. Sayfa Haberler

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