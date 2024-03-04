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Lüleburgaz'da motosiklet kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yaya geçidinde bekleyen otomobile motosikletin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yaya geçidinde bekleyen otomobile motosikletin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, İnönü Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Emrah Kırca'nın (26) kullandığı motosiklet, yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran CB 7882 CP plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kırca yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Emrah Kırca'nın hayatını kaybettiği ögrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Lüleburgaz Kırklareli 3.Sayfa Güncel Haberler

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