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L-Gante ile canlı yayında dudak dudağa öpüşen Wanda Nara sessizliğini bozdu

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Rapçi L-Gante ile canlı yayında dudak dudağa öpüşünce gündeme oturmuştu. Nara, gelen tepkiler sonrasında Instagram hesabından "Türkiye" başlıklı bir açıklama yayınladı ve dikkat çeken ifadeler kullandı. Wanda Nara, sarı-kırmızılı taraftarlara da mesaj gönderdi.

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi ile evliliği süren ve rapçi L-Gante ile canlı yayında dudak dudağa öpüşen Wanda Nara, Instagram'dan "Türkiye" başlıklı bir açıklama yaptı. Wanda, söz konusu açıklamasında Galatasaray taraftarına da mesaj gönderdi.

"MAÇO KÜLTÜRÜ, İSTEDİĞİM ŞEYDEN ÇOK UZAK"

Wanda Nara'nın "Türkiye" başlıklı açıklaması şu şekilde;

"Maço kültürü; kendim ve kızlarım için istediğim şeyden çok uzak. Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm ve her şeyden önce bu bana iyi geliyor. Taraftarlar idolleriyle gerçekten gurur duymak ya da duymamak için her durumu bilmeli.

L-Gante ile canlı yayında dudak dudağa öpüşen Wanda Nara sessizliğini bozdu

"BEN MUTLU DEĞİLSEM GİDERİM"

Çocuklarıma maddi olarak tek başıma bakıyorum, evimi taşımakla ve maalesef kızlarımın, tehditlerle rehin tutulan evcil hayvanlarını geri almakla uğraşıyorum. Umarım onlar da benimle aynı ideallere sahiptir, ben mutlu değilsem giderim. Kimsenin dış görünüşü umurumda değil. İyi bir aile fotoğrafı göstermek için mutsuz bir ilişkide kalamam.

"MUTLULUĞU ARAMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Mutlu olduğum sürece öyleydim, bu sona erdiğinde yoluma devam etmek benim için en samimi şeydir. Çocuklarım için endişelenmeyin, iyi olduğum bir şey varsa o da iyi bir anne olmamdır. Sırf birlikteliği devam ettirmek için sadakatsizlik durumlarını saklamak ya da kalmak daha sağlıklı değil, en azından benim için. Her zaman mutluluğu aramaya devam edeceğim."

ICARDI TAKİPTEN ÇIKMIŞTI

Mauro Icardi, L-Gante ile yakınlaştığı görüntülerinin ortaya çıkması üzerine geçtiğimiz günlerde Wanda Nara'yı takipten çıkarmıştı. Icardi sadece bununla da yetinmeyip üzerine barışmalarını ilan eden fotoğrafları da silmişti. Buna karşın Nara ise iki kızının babasını sosyal medya platformunda takip etmeye devam ediyor.

L-Gante ile canlı yayında dudak dudağa öpüşen Wanda Nara sessizliğini bozdu

NARA İLE L-GANTE DUDAK DUDAĞA

L-Gante ile önceki gün sarmaş dolaş görüntüleri gündem olan Nara'nın telefonundan yaptığı son canlı yayında ise ünlü rapçiyle dudak dudağa öpüşmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. L-Gante ve Wanda Nara'ya Galatasaray taraftarlarından tepki yağdı. Kullanıcılardan Nara'ya "Ayıp ettin yenge" yorumları gelirken, L-Gante'ye de Icardi'nin fotoğrafları gönderildi.

L-Gante ile canlı yayında dudak dudağa öpüşen Wanda Nara sessizliğini bozdu

ARJANTİNLİ YILDIZ YÜZÜĞÜ DE ÇIKARDI

Bir darbe daha alan Mauro Icardi ise Wanda'nın ihanetine daha fazla dayanamayıp o görüntüler sonrası harekete geçti. Yıldız golcü, daha önce antrenmanlarda bile çıkarmadığı yüzüğünü parmağından çıkararak ayrılık sürecini başlattı.

L-Gante ile canlı yayında dudak dudağa öpüşen Wanda Nara sessizliğini bozdu
Kaynak: Haberler.com / Salim Can Özcan - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısezgin sucin:

kars kaşarı

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Haber YorumlarıDelil Deniz:

Kaşar

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Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Alisamiyenin çatısına iki tane boynuz assınlar, İcardi sevgisi on yıllarca yaşasın

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Haber YorumlarıSer_hat:

tam bir urispi açıklaması olmuş.

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Haber YorumlarıTolga Güngör:

Maurio sezonu bitirdi

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