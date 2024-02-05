Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 kişi hafif yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda hijyen malzemeleri taşıyan transit araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyolun kenarına uçtu. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, araçtaki malzemeler yola saçıldı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. 34 DA 1005 plakalı Ford transit marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan sürücüyü tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Transit araçta yüklü hijyen malzemeleri ise yola saçıldı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL