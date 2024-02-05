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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 kişi hafif yaralandı

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda hijyen malzemeleri taşıyan transit araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyolun kenarına uçtu. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, araçta taşınan malzemeler yola saçıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda hijyen malzemeleri taşıyan transit araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyolun kenarına uçtu. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, araçtaki malzemeler yola saçıldı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. 34 DA 1005 plakalı Ford transit marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan sürücüyü tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Transit araçta yüklü hijyen malzemeleri ise yola saçıldı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmara Ulaşım İtfaiye Hastane İstanbul Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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