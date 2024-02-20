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Kütahya'da Yılkı Atları Doğaseverler Tarafından Görüntülendi

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Yaylacık ormanında nadir olarak görünen yılkı atları, doğaseverler tarafından yürüyüş yaptıkları sırada görüntülendi. Yaylacık ormanı içerisinde gezi yapan vatandaşlar sürü halinde dolaşan atları tayları ile birlikte görüntüledi. O anları cep telefonuna kaydeden vatandaşlar, 'İlk kez bu kadar yakından sürü halinde yılkı atlarını görmek bizler için büyük şans idi' dedi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Yaylacık ormanında nadir olarak görünen yılkı atları, doğaseverler tarafından yürüyüş yaptıkları sırada görüntülendi.

Yaylacık ormanı içerisinde gezi yapan vatandaşlar sürü halinde dolaşan atları tayları ile birlikte görüntüledi. Bir anda fark edilen sürü halindeki atlar saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi. O anları cep telefonuna kaydeden vatandaşlar, "İlk kez bu kadar yakından sürü halinde yılkı atlarını görmek bizler için büyük şans idi" dedi.

Yılkı atlarının bazı zamanlarda ilçe yakınlarına kadar geldiği bilinmekte. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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