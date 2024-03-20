Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda metamfetamin ele geçirildi.
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan M.K. (25) isimli şahsın yapılan kontrollerinde, satışa hazır 4 parça halinde 6,42 gram metamfetamin ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce teslim alınan şahsın evinde yapılan aramalarda, 0,53 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı. - KÜTAHYA