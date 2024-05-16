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Kütahya'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Akkent Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aynı istikamete gitmekte olan otomobil ile hafif ticari araç dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Kazada, belirtilmeyen üç kişi yaralandı. Yarılılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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