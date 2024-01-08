Kütahya'da Somali uyruklu şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da durdurulan yolcu otobüsünde Somali uyruklu 2 şahsın üzerinde 14,22 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kütahya'ya uyuşturucu madde götürüleceğini değerlendirilen şüpheli şahısların içinde bulunduğu yolcu otobüsü çevreyolu üzerinde durduruldu. Otobüste yolcu olarak M.A.A.) ve S.H.A. isimli Somali uyruklu şahıslardan, 14,22 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar yapılacak adli işlemleri sonrası Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek. - KÜTAHYA