Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Somali uyruklu şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Kütahya'da durdurulan yolcu otobüsünde Somali uyruklu 2 şahsın üzerinde 14,22 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Kütahya'da durdurulan yolcu otobüsünde Somali uyruklu 2 şahsın üzerinde 14,22 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kütahya'ya uyuşturucu madde götürüleceğini değerlendirilen şüpheli şahısların içinde bulunduğu yolcu otobüsü çevreyolu üzerinde durduruldu. Otobüste yolcu olarak M.A.A.) ve S.H.A. isimli Somali uyruklu şahıslardan, 14,22 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar yapılacak adli işlemleri sonrası Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kütahya Somali Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title