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Kütahya'da durdurulan araçta çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da durdurulan araçta çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il girişinde durdurulan araçta ve içerisinde bulunan şahsın üzerinde yapılan aramada, 883,13 gram metamfetamin, 22,96 gram skunk maddesi ve 112 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il girişinde durdurulan araçta ve içerisinde bulunan şahsın üzerinde yapılan aramada, 883,13 gram metamfetamin, 22,96 gram skunk maddesi ve 112 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği belirlenen araç il girişinde durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan S.B. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 883,13 gram metamfetamin, 22,96 gram skunk maddesi, 112 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kilitli poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu'ndan işlem yapılan şahıs adli makamlara çıkartıldı. S.B. tutuklanarak cezaevine konuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tragger Kütahya 3. Sayfa Haberler

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