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Kütahya'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kütahya'da Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirilen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda, asayiş olayları, uyuşturucuyla mücadele, kaçakçılıkla mücadele, trafik kazaları ve düzensiz göç konuları ele alındı.

Kütahya'da, Vali Musa Işın'ın başkanlığında, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kaymakamlar ve ilgili kurumların yöneticilerinin katılımıyla Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; Asayiş olayları, uyuşturucuyla mücadele, kaçakçılıkla mücadele, trafik kazaları, düzensiz göç konuları görüşüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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