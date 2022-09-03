Kütahya 3. sayfa: Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kütahya habere göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı Emet Karayolu 6. kilometresi Tepecik beldesi çıkışı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı istikametine giden Cengiz U. idaresindeki 43 ABS 905 plakalı motosiklet ile Tepecik Beldesi istikametinden gelen Osman D. idaresindeki 43 HR 7509 plakalı otomobil Tepecik beldesine dönüş yolundaki kavşakta çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile motosiklette bulunan C.U. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet hastanesine sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kütahya 3. sayfa: Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler

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