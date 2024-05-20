Kuşadası'nda 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen 20 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN