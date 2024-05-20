Kuşadası'nda 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen 20 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen 20 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN