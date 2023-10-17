Küçükçekmece'de İş Yeri Çatışması

Küçükçekmece'de bir iş yerinde çalışanlar ile 4 kişi arasında çıkan tartışma sonucunda çatışma yaşandı. Yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme yapıyor.

Küçükçekmece'de, bulunan bir iş yeri çalışanları ile 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından gelen maskeli 4 kişi iş yerini uzun namlulu silahla taramaya başladı. Çalışanlar tarafından karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı. Yaralanan olmazken, polisin incelemesi sürüyor.

Olay, saat 06.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde yaşandı. iddiaya göre, restorana gelen 4 kişilik grup ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından gelen maskeli 4 kişi uzun namlulu silahlarla iş yerini taramaya başlamasıyla, içerden bir kişinin silahla karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

Çatışmanın ardından maskeli 4 şahıs kaçarken, kurşunlar cadde üzerindeki başka iş yeri ile park halindeki otomobile isabet etti. Olay yerine polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, delil ve kamera çalışması yaparken, içerden karşılık veren şahsı gözaltına aldı. Yaklaşık 50 tane boş kovan bulunurken, polis, olay yerindeki incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL