KTÜ Öğrencileri Dolmuş Şoförleri Tarafından Darp Edildi

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü'nün öğrencileri tarafından "dolmuşlarda yer bulamadıkları" gerekçesiyle özel servis kiralamaları sonrasında kiraladıkları servisin önünün dolmuş şoförleri tarafından kesilerek öğrencilerin darp edilmesine KTÜ Rektörlüğü tepki gösterdi.

KTÜ rektörlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Maalesef servis şoförü ve servisin içindeki öğrencilerimiz darp, tehdit ve hakaretlere maruz kalmıştır. Yaşanan çirkin olay ve arbedenin görüntüleri, sosyal medyada tüm açıklığı ile gözler önüne serilmiştir. Çıkan haberler, yayınlanan görüntüler ve öğrencilerimizin şikayetleri üzerine harekete geçen Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şahısları gözaltına almış, Trabzon Valiliğimizce konuya ilişkin çok yönlü bir soruşturma başlatılmıştır...Gelinen noktada, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacağımızdan ve Türkiye'nin en huzurlu ve öğrenci dostu şehri olan Trabzonumuz sınırları içerisinde, öğrencilerimizin hak ettikleri güvenli ortamı sağlamaya devam etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerine yer verildi. - TRABZON