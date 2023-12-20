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Konya'nın Ereğli ilçesinde 5 kişi sobadan zehirlendi

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Konya'nın Ereğli ilçesinde bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları ciddiyetini koruyan kişiler Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Ereğli ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evde ikamet eden aynı aileden 5 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Kendilerinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evde baygın halde bulunan H.Ç., A.Ç., H.Ç., M.Ç., Ş.D., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 5 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve Konya Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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