Konya haberi... Konya'da pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 lira para cezası kesildi
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Konya haberleri... Konya'nın Meram ilçesinde, evinde pitbull cinsi köpek besleyen kişiye 14 bin 982 lira para cezası uygulandı.
Konya'nın Meram ilçesinde, evinde pitbull cinsi köpek besleyen kişiye 14 bin 982 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, bir evde pitbull beslendiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Meram Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle ikamete giden ekipler, barınağa gönderilmek üzere köpeği, belediye ekiplerine teslim etti.
Köpeğin sahibine Hayvanları Koruma Kanunu'nu ihlal etmekten 14 bin 982 lira para cezası kesildi.
Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - 3. Sayfa