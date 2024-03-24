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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 602 Hap ve 15 Bin TL Ele Geçirildi

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Konya'nın Kulu ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta ve sürücünün üzerinde yapılan aramada 602 adet uyuşturucu hap ve 15 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü H.K.'nin üzerinde ve araçta yapılan aramada 602 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen 15 bin TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K. ve araç emniyete götürüldü. Şüpheli H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Kulu Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan H.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konya Kulu Güvenlik Adliye Uyuşturucu Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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