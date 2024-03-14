Konya'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 askeri personel şehit oldu, 1 personel yaralandı

Konya'da eğitim uçağının düşmesi sonucu pist onarım çalışması yapan 1 askeri personelin şehit olduğu, 1 personelin de yaralandığı uçak kazasıyla ilgili olarak 2 cumhuriyet savcısı ve 1 başsavcı vekili görevlendirildi.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağının (Türk Yıldızları Uçağı) üs içerisinde şantiye alanına düşmesi sonucu pist onarım çalışması yapan 1 askeri personel şehit olurken, 1 personel de yaralandı. İniş sırasında düşen uçağın pilotu Binbaşı Şükrü Gümüş ise paraşütle atlayarak kurtuldu. Uçağın pilotu, tedbir amacıyla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnan, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Öte yandan, uçak kazasıyla ilgili 2 cumhuriyet savcısı ile 1 başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi. - KONYA