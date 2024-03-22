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Konya'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.İ.S. yönetimindeki 06 DR 7210 plakalı minibüs yolun ıslak ve kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak önce demir bariyerlere çarptı, sonrasında şarampole inerek durabildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konya Hastane Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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