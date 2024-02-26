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Konya'da suç operasyonu: 8 tutuklama, silah ve malzemeler ele geçirildi

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 14 kişiden 8'i tutuklandı. Ayrıca, silah kaçakçılığına yönelik çalışmalarda çok sayıda silah ve silah malzemesi ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve polis tarafından yakalanan 14 şahıstan 8'i tutuklandı. Silah kaçakçılığına yönelik çalışmalarda ise, çok sayıda silah ve silah malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünün şehir genelinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Polis ekiplerince ilçe merkezinde yaşanan kasten öldürme, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, 6136 sayılı kanuna muhalefet etmek, yangına neden olma gibi suçlardan aranmaları bulunan 14 şahıs yakalandı. Adli makamlara teslim edilen şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçak silah ve silah parçaları ele geçirildi

Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ekiplerinin farklı tarihlerde farklı mahallelerde yaptığı çalışmalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap, esrar, eroin, metamfetamin, extacy hap, bonzai ele geçirildi. Ekiplerce silah kaçakçılığına yönelik çalışmalarda ise, toplam 9 tabanca, 22 tabanca mermisi, 6 bin 175 tabanca parçası, 12 av tüfeği ele geçirildi. Kaçak tütün ve sahte alkole yönelik yürütülen çalışmalarda ise, 3 litre kaçak alkol, 40 kilo açık tütün,37 bin 284 makaron ele geçirildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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