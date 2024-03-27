Konya'da silah operasyonu: Pompalı av tüfeği ve tabancalar ele geçirildi

Konya'nın Kulu ve Beyşehir ilçelerinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde pompalı av tüfeği, tabanca ve tabancalara ait şarjör ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Beyşehir'de jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları neticesinde Y.T.'nin ilçede bir kargo şubesinde koli içerisinde seri numarasız kısa pompalı av tüfeği teslim ettiği bilgisine ulaşıldı. Kargo şubesinde yapılan aramada Y.T.'ye ait 10 adet yivsiz kısa pompalı, yurt içine satışı yasak olan av tüfeği ve 2 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi. Bahse konu malzemelere el konularak şüpheli Y.T. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin Kulu ilçesinde ise silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yaptığı istihbari çalışma sonucunda ise, S.S., R.Y. ve M.O. isimli şahıslara ait araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramada 3 adet tabanca, 3 adet tabancalara ait şarjöre el konulurken, şüpheli S.S., R.Y. ve M.O. gözaltına alınarak haklarında tahkikat başlatıldı. Şüphelilerin ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldığı öğrenildi. - KONYA