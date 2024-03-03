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Konya'da Tırın Dorsesine Arkadan Çarpan Otomobil Sürücüsü Ağır Yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı ve hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi. Yaralı sürücünün astsubay olduğu ve Ankara'ya doğru yolculuk yaparken kaza geçirdiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde tırın dorsesine otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.G. idaresindeki 09 EJ 038 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün ismi alınamayan tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.E.G. yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması üzerine hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi. Kazada yaralanan sürücünün Aydın'da jandarma astsubay çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Astsubay M.E.G.'nin Konya'da bir şehit yakınını ziyaret ettikten sonra Ankara'ya doğru yola çıktığı, bu sırada kaza geçirdiği belirtildi. Kaza haberinin ardından Kulu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Hasdemir de yaralı astsubaya hava ambulansına kadar eşlik etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Konya Kulu Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Haberler

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