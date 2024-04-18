Konya'da Hafif Ticari Araç Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Konya'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın direğe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Konya Afyonkarahisar Kara yolu Akşehir ilçesi Değirmenköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan Y.Ş. idaresindeki 45 ZC 1184 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Değirmenköy Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü Y.Ş. (62) ile araç yolcu olarak bulunan F.Ç. (54) ve Ali Köse (68) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ali Köse, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA