Konya'da çatıya çıkan kişi, polis ekiplerince ikna edildi

Konya'da 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Olay, 13.00 sıralarında merkez Aziziye Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyyar satıcı olduğu öğrenilen 40 yaşındaki İbrahim A., 4 katlı binanın çatı katına çıktı. İntihar girişiminde bulunan İbrahim A.'yı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, itfaiye ekipleri şahsın atlama tehlikesine karşı hava yastığı açarak önlem aldı. Bu sırada polis çatıya çıkarak şahsı ikna etmeye çalıştı. Polisin ikna çabaları yetersiz kalınca olay yerine psikolog çağrıldı. Şahıs yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından ikna edildi. Çatıdan indirilen İbrahim A., olay yerinde bekleyen ambulansta sağlık kontrolleri yapıldı daha sonra ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - KONYA