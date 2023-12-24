Konya'da aranan şahıs yakalandı

Konya'nın Kulu ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kozanlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 61 yaşındaki H.Z. isimli şahsı yakalamak için harekete geçti. Yapılan araştırmalar neticesinde şahsın ilçeye bağlı Kozanlı Mahallesinde olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, düzenledikleri baskında H.Z. isimli şahsı saklandığı evde evde yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.Z. Konya Cezaevine teslim edildi. - KONYA