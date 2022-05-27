Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı - Haberler

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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan lüks otomobil, ağaca çarparak durabildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan lüks otomobil, ağaca çarparak durabildi. Kazada 2'si kadın toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, İsabalı Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö. idaresindeki 34 DML 266 plakalı Mercedes marka lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Meydana gelen kazada, otomobil içinde bulunan 2'si kadın toplamda 4 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil Pamukova Sakarya Kaza 3. Sayfa Haberler

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