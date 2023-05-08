'Kökünü Kurutma' operasyonunda gözaltına alınan 112 kişi adliyeye sevk ediliyor Afyonkarahisar'da polis ve jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik ortak gerçekleştirilen 'Kökünü Kurutma' operasyonunda gözaltına alınan 112 şüpheliden 48'i Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi.

'Kökünü Kurutma' operasyonunda gözaltına alınan 112 kişi adliyeye sevk ediliyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da polis ve jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik ortak gerçekleştirilen 'Kökünü Kurutma' operasyonunda gözaltına alınan 112 şüpheliden 48'i Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak suretiyle ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları ile etkin mücadele edilebilmesi amacı ile Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca geçtiğimiz 5 Mayıs ta 'Kökünü Kurutma' operasyonu yapıldı. Jandarma komando, özel hareket polis ile helikopterlerinde kullanıldığı operasyonda gözaltına alınan 112 şüpheliden 45'i Afyonkarahisar Adliyesi'ne çıkarıldı. Şahısların adliyeye sevkleri esnasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Şahısların savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

Gözaltına alınan diğer şahıslarında ilçelerdeki jandarma bölgelerinde adliyelere sevk edilecekleri öğrenildi.

Öte yandan, şahıslardan bazılarının adliye girişlerinde yüzlerini kapatmaya çalışmaları ve bazılarının da adliyeye gelen yakınları ile konuşmaya çalışmaları dikkatlerden kaçmadı.