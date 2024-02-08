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Kocaeli'den Tavşanlı'ya Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan 2 Kişi Tutuklandı

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Kocaeli'den Tavşanlı ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yapacakları belirlenen ve ilçe girişinde durdurulan araçta ve 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ve sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'den Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yapacakları belirlenen ve ilçe girişinde durdurulan araçta ve 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ve sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, G.Ö (31) ve H.G (33) isimli şüphelilerin Kocaeli'den Tavşanlı ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yapacakları bilgisi üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin içinde bulunduğu aracı ilçe girişinde durdurdu. Çantanın içinde yapılan aramada 70 gram bonzai, araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise, 7 adet sentetik ecza ve 59 bin 400 TL sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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