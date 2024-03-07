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Kocaeli'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.G. idaresindeki 41 AYR 136 plakalı hafif ticari araç ile B.K. hakimiyetindeki 41 ASP 526 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü B.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Körfez Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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