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Kocaeli'de Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 21 Şüpheli ve 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Kocaeli merkezli 8 ilde Özel Hareket polisinin desteği ile düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılarına yönelik 21 şüpheli ve 23 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında ele geçirilen para ve diğer suç unsurlarına el konuldu.

Kocaeli merkezli 8 ilde Özel Hareket polisinin desteği ile göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli ve 23 düzensiz göçmen yakalandı. Şüphelilerden kimi elbise dolabından, kimi ise otomobilin bagajından çıktı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlerin şok evlerde barındırılmasını sağlayan ve ülke içerisinde nakledilmelerini organize eden şüphelilere yönelik farklı illerde düzenlediği operasyonlarda 63 düzensiz göçmen yakalanırken, 4 şüpheli tutuklanmıştı. Operasyona ilişkin devam eden süreçte 10 Mayıs Cuma günü Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Hatay, Kayseri, Manisa, Mersin ve Gaziantep'te emniyet ekiplerince Özel Harekat polisi destekli operasyon gerçekleştirildi. Örgütlü bir şekilde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 21 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 23 düzensiz göçmen de yakalanırken, ele geçirilen 4 bin 100 dolar, 35 bin 600 TL, 650 euro ve bin Suriye lirası, suçta kullanılan kimlikler ve dijital materyallere el koyuldu. 21 şüphelinin işlemlerinin ardından Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği aktarıldı.

Kimi elbise dolabına, kimi otomobilin bagajına saklandı

Öte yandan, polis ekiplerince ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda şahıslardan bazılarının elbise dolabına, bazılarının otomobilin bagajına saklandığı görüldü.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, düzensiz göçmen hareketliliğinin engellenmesine yönelik çalışmaların süreceği aktarıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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