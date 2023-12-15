Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de akrabasını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Abone Ol

Kocaeli'nin Derince ilçesinde alkol ve uyuşturucu etkisinde olduğunu iddia eden bir zanlı, akrabasını bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde akrabasını göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı, alkol ve uyuşturucu etkisinde oldukları için olayın gerçekleştiğini savundu. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak'taki 2 katlı binanın 1'inci katından meydana geldi. İddiaya göre, Vedat Bora ile akrabası E.A. arasında tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bora, akrabası E.A. tarafından kalbinden bıçaklandı. Bora, kanlar içinde yerde kalırken saldırgan olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bora kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin çalışması neticesinde E.A. dün akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlı alkol ve uyuşturucu etkisinde olduklarını, bu sebeple kavga ettiklerini söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bora Füzesi Kocaeli Adliye Cinayet Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN! 15 Aralık Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini! Merkez Bankası enflasyon ve dolar beklentisi ne kadar? UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMASI: UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? Ürdün vize istiyor mu? Ürdün hangi dili konuşuyor? EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak? 5000 lira ikramiye ödemesinde son durum nedir? ECE GÜNER İYİ PARTİ NEDEN İSTİFA ETTİ? İYİ Parti milletvekili Ece Güner ayrıldı mı? Uruguay hangi kıtada yer alıyor? Uruguay nüfusu ne kadar? Cumartesi noter açık mı? Cumartesi günü noter saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Noterler hafta sonu çalışıyor mu? Umman nerede, hangi kıtada? Umman para birimi nedir? MasterChef Sergen ve Esra neden kavga etti? MasterChef Sergen ve Esra kavga mı etti, neden tartıştı? Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu enflasyon ve dolar ne olacak, tahminler neler? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 15 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Mesut Yar Sözcü Tv'den ayrıldı mı? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı, sebebi ne? CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri! Ateş Kuşları YENİ BÖLÜM (35. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title