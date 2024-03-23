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Kitap arasına gizlenmiş 46 adet 200'lük sahte banknot ele geçirildi

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Kitap arasına gizlenmiş 46 adet 200'lük sahte banknot ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da özel olarak kesilmiş kitabın içine gizlenmiş 46 adet sahte 200 TL'lik banknot ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da Ankara yolunda bulunan bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan bir araç tarafından sahte para verildiğinin bildirilmesi üzerine, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Söz konusu araç Atakum ilçesinde bulunan AVM otoparkında olduğu tespit edildi. KOM polisi otopartaki araç içerisinde bulunan M.Ş. ve İ.Ç.'yi gözaltına aldı. 2 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerimde arama yapıldı. Paranın boyutunda içi kesilmiş kitap içine gizlenmiş 46 adet sahte 200 TL'lik banknot, sahte paraları zulalamak için içi para ölçülerinde kesilmiş kitap, 25 adet tabanca fişeği, 43 adet sentetik ecza, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 kök kenevir bitkisi, bitki aydınlatma aparatı ele geçirildi.

M.Ç ve İ.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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