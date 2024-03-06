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Kırşehir'de DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda Yakalanan Sözde Müfreze Komutanı Şaşırttı

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Kırşehir'de gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan sözde müfreze komutanının pişkin tavırları dikkat çekti. Operasyon kapsamında ele geçirilen dijital materyallere el konulurken, şüpheli sınır dışı edildi.

Kırşehir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan sözde müfreze komutanı pişkinliği ile pes dedirtti.

Kırşehir Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği "Bozdoğan-7" operasyonunda ikametinde yakalanan S.W.H.H.'nin DEAŞ terör örgütünde sözde müfreze komutanı olarak görev yaptığı bildirildi. Şüphelinin ekipler tarafından emniyete götürülürken pişkin tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. Evde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konulurken, S.W.H.H. işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek Irak'a gönderildi.

Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, il genelinde yapılan operasyonların sürdüğünü ve Kırşehir'de 17 kişinin yakalandığını söyledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırşehir Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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