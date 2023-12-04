Kırşehir'de Belediye Katı Atık Ayrıştırma Tesisi Yanında Yangın Çıktı

Kırşehir'de belediye katı atık ayrıştırma tesisi yanında bulunan ayrıştırma alanındaki işçilerin kaldığı konteynırda yangın çıktı.

Yangın sabah saatlerinde taşeron firma aracılığıyla ayrıştırma işleminin gerçekleştiği alanda meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında yaralanan olmazken işçilerin kaldığı öğrenilen konteynır ise kullanılamaz hale geldi. Kırşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre konteynırların belediyeye ait olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR