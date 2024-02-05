Kırşehir'de Bekçi Saldırıya Uğradı: Güvenlik Kamerası Kayıtları Ortaya Çıktı

Kırşehir'de çevreyi rahatsız eden kişilerin saldırısına uğrayan ve göğsünden bıçaklanan bekçinin yaralandığı ve sonrasında silahların çekildiği anın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda iki farklı grubun tartıştığı çevrede bulunanların ise ayırma girişimleri kameraya yansıdı. Gruplar arasında yaşanan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında bir kişinin elinde bulunan silahla havaya ve ve yere doğru bir kaç el ateş ederek koştuğu kayda girdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibinin gelirken bir kişi olay sonrası ellerini iki yana açarak teslim oldu. Olay sonrasında yapılan emniyet incelemesinin ardından şüpheli K.B., kardeşi A.B., S.D., E.T., adlı kişiler göz altına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden K.B., ve Kardeşi A.B., tutuklandı. S.D., savcılıktan serbest kalırken E.T., adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

Olay

Bekçi B.Y. (31), Ahi Evran Mahallesi'nde çevreyi rahatsız eden K.B. (35) ve yanındaki 2 kişiyi uyardı. Uyarının ardından olay yerinden ayrılan B.Y.'yi takip eden K.B. (35) ile yanındaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda K.B., bekçi B.Y.'yi göğsünden bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralan bekçi B.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olayı gerçekleştiren K.B. ise kısa sürede yakalanırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - KIRŞEHİR