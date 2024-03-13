Kırmızı ışık ihlali yapan tır faciaya neden oluyordu: Kaza anı kamerada
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kırmızı ışık ihlali yapan tır faciaya neden oluyordu: Kaza anı kamerada
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Alanya-Manavgat D-400 karayolunda Kızılağaç kavşağında meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halindeki Abdülhalim Çoban'ın kullandığı 47 NL 967 plakalı tırın, Karacalar Mahallesi'nden D-400 karayoluna çıkan Turan Demir'in kullandığı 07 NUH 32 plakalı otomobil ile çarpıştı. Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yola çıkan otomobile tırın ön bölümden çarptı anlar görüntülere yansıdı.