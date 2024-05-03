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Kırklareli'nde 45 göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı

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Kırklareli'nde yasadışı yollarla yurda giren 45 göçmen yakalanırken, 3 göçmen kaçakçılığı organizatörü de gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklandı.

Kırklareli'nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 45 göçmen yakalanırken, 3 organizatör de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerinin kaçak göçmenlere yönelik yaptığı uygulamada 45 kaçak göçmen yakalanırken, 3 göçmen kaçakçılığı organizatörü de

gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Göçmen 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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