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Kırklareli'de Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi Gerçekleştirildi

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Kırklareli'deki Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde düzenlenen eğitimde, tanklar ve askeri araçlar durgun sulardan geçiş yeteneklerini sergiledi.

Kırklareli'deki Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde "Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi" gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Orgeneral Muhittin Önür Göleti'ndeki eğitimin görüntülerini paylaştı. Kırklareli'de 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı tarafından, "Köprücü Taburu ve İstihkam Taburu Teçhizat Sergisi" ile "Durgun Sulardan Geçiş" faaliyeti icra edildi. Faaliyete, Brezilya Kara Kuvvetleri İnşaat ve İstihkam Daire Başkanı Orgeneral Anisio David de Oliveira Junior ve beraberindeki heyet de katıldı.

Gerçeği aratmayan eğitimde, karadan da gitme yeteneğine sahip araç olan Seyyar Yüzücü Hücum Köprü (SAMUR), katlanabilir şerit yüzücü köprü ve sabit köprüler kurularak, tanklar ve tekerlekli askeri araçların karşı kıyıya geçişleri sağlandı.

Düzenlenen eğitimde, Mehmetçik her türlü göreve hazır olduğunu gösterdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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