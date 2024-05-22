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Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Kırıkkale'de gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütüne bağlantısı olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırıkkale'de DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet MüdürlüğüTerörle MücadeleŞubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, örgütle bağlantısı bulunan 2 yabancı uyruklu şahsın yaşadığı ev tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar, sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Göçmen 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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