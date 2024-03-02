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Kilis'te Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla göçmen getiren 4 kişi tutuklandı

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Kilis'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan ve Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla göçmen getiren 4 kişi tutuklandı.

Kilis'te Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla göçmen getiren 4 kişi gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kilis'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Demirışık Köyü Suriye sınır hattında göçmen kaçakçılığı yapan E.Ö., K.D., S.D. ve A.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerce, şüphelilerin ülkeye yasa dışı yollarla göçmen getirdikleri belirlendi. Gözaltına alınan 4 şahıs, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

4 şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak Kilis Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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