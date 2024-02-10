Kilis'te DEAŞ üyesi 1 şahıs tutuklandı

Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 şahıs tutuklandı.

Kilis'te İl jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde örgütsel faaliyetlerine devam ettiği tespit edilen şahısların adreslerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, örgütsel faaliyetlerine devam ettiği ve silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu tespit edilen A.İ. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli A.İ., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KİLİS