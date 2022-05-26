Kilis'te 5 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Kilis'te 5 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kilis'te 5 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 5 şahıs yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 5 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Polatpaşa Mahallesi'nde yabancı uyruklu N.H. yönetimindeki araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan 5 kişinin yapılan kimlik kontrolünde, illegal yollarla Suriye'den Türkiye'ye geldikleri belirlendi. 5 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü N.H.'nin ise göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger, Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Haberler

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