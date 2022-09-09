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Kilis haberi... Kilis'te kaçak çamaşır suyu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Kilis haberi... Kilis'te kaçak çamaşır suyu operasyonu

Edinilen Kilis haberine göre Kilis'te jandarma ekipleri, 3 bin 15 litre kaçak sıvı bulaşık deterjanı, 366 litre kaçak çamaşır suyu ele geçirildi.

Kilis'te jandarma ekipleri, 3 bin 15 litre kaçak sıvı bulaşık deterjanı, 366 litre kaçak çamaşır suyu ele geçirildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis-Gaziantep Karayolu Küplüce yol kontrol noktasında Y.M isimli şahsın idaresindeki araç durduruldu. Faturası olmayan temizlik ürünlerinin bulunduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile araçta yapılan aramada 2 bin 597 litre kaçak sıvı bulaşık deterjanı, 178 litre kaçak çamaşır suyu ve sahte ürün üzerine yapıştırılmaya hazır 390 adet ambalaj etiketi ele geçirildi. . Kaçak malzemeler ile ilgili olarak M.E.Ö.isimli şahsa ait iş yerinde yapılan aramada 418 litre kaçak sıvı bulaşık deterjanı ile 188 litre kaçak çamaşır suyu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kilis 3. Sayfa Haberler

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