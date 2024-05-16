Keşan'da Ticari Takside Uyuşturucu ve Askeri Rozet Ele Geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu bir ticari taksi sürücüsünün üst aramasında, el telsizi ve askeri makamlara ait rozet ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; yol kontrol noktasında gerçekleştirilen uygulamada 70 kişi ve 24 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde, ticari taksi sürücüsü A.I.'nın üzerinden 1,28 gram uyuşturucu, cüzdanına yapışık vaziyette askeri makamlara ait rozet ve el telsizi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE