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Kendilerini depremzede olarak tanıtıp yardım toplayan şahıslar kıskıvrak yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kendilerini depremzede olarak tanıtıp yardım toplayan şahıslar kıskıvrak yakalandı

Sivas'tan deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş Elbistan'a giderek kendilerini depremzede olarak tanıtıp yardım toplayan iki şahıs kıskıvrak yakalandı.

Sivas'tan deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş Elbistan'a giderek kendilerini depremzede olarak tanıtıp yardım toplayan iki şahıs kıskıvrak yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli depremin henüz tam olarak yaraları sarılmamışken deprem bölgelerinde yaşanan hırsızlık ve yağmacılık haberleri duyanların kanını donduruyor. Meydana gelen depremin ardından Kahramanmaraş Elbistan'da kendilerini depremzede olarak tanıtıp dağıtılan yardımları toplayan ve haklarında birçok suç kaydı olduğu tespit edilen M.K ve M.K isimli şüpheliler, vatandaşların ihbarı üzerine polis takibine alındı. Yürütülen titiz çalışma sonucunda şahısların Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ikametlerine geldikleri sırada operasyon yapıldı. Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri deprem bölgesinden toplandığı tespit edilen yardım malzemeleriyle birlikte iki şahsı kıskıvrak yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Elbistan Gürün Sivas 3. Sayfa Haberler

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