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Kayseri Yahyalı'da İnşaat Halindeki Bina Göçtü: 3 Yaralı

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde inşaat halindeki tek katlı binada meydana gelen göçük sonucunda 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde inşaat halindeki tek katlı binada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 kişi, ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesi Mustafabeyli Mahallesi'nde inşaat halindeki tek katlı binada göçük meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda göçük altındaki 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Yahyalı Kayseri AFAD Yerel Haberler 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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